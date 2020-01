È finita la battaglia? My Hero Academia episodio 14, ecco l'anteprima

La visione di Sir Nighteye indirizzava verso un destino immutabile. Il protagonista di My Hero Academia doveva affrontare Kai Chisaki in una versione mostruosa e perire durante lo scontro, scappando dagli eroi professionisti morti o pesantemente feriti e portando con sé la piccola Eri. Il suo potere però è risultato fallace.

VVVVid ha mandato in onda sulla sua piattaforma il tredicesimo episodio di My Hero Academia, con sottotitoli in italiano, che hanno lasciato spazio a un Deku come non l'abbiamo mai visto prima. Il ragazzo ha dato fondo al One for All al 100% sfruttando il quirk di Eri e ha dato vita a un combattimento sensazionale e che ha sicuramente conquistato i fan.

Alla conclusione dell'episodio in questione, come ogni settimana, arrivano anche le anticipazioni sugli sviluppi futuri. My Hero Academia 4x14 si intitolerà "Un futuro radioso" e percorrerà gli eventi immediatamente successivi alla battaglia. Deku riesce a riprendersi dall'utilizzo del potere di Eri e del suo One for All al 100%, nonostante abbia rischiato grosso.

Gli altri eroi non sono però nelle sue stesse condizioni, da Aizawa e Uraraka a Lemillion e Rock Lock. Uno su tutti però è in grave pericolo di vita e l'ultima scena anticipa una grave atmosfera con la presenza di Bubble Girl, Centipede e soprattutto All Might.