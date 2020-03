L'attesa è quasi finita, Beastars sta per giungere anche su Netflix Italia

L'epopea di Beastars ha saputo conquistare velocemente una lunga fetta di pubblico in tutto il mondo, prima grazie a un manga concretizzatosi tramite il lavoro di Paru Itagaki e successivamente con il sopraggiungere di un adattamento animato che dopo mesi d'attesa non ha ancora visto la luce in Occidente.

La situazione sembra però oramai sul punto di cambiare, come indicato in un comunicato ufficiale attraverso il quale è stato finalmente confermato che la serie animata tratta dal manga giungerà in esclusiva su Netflix in tutto il mondo - compresa l'Italia - il 13 marzo 2020, il tutto seguito dal tredicesimo volume della produzione che sarà reso disponibile in fumetteria e online il 19 marzo, novità che sapranno fare la gioia di molti.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera vede come protagonista Legoshi, lupo grigio dal buon animo e studente dell’istituto Cherryton che vive con difficoltà la sua quotidianità. Il lupo è infatti temuto e odiato da tutti i compagni di classi per colpa dei pregiudizi relativi alla sua specie. Quando però un terribile evento colpisce l'istituto, i rapporti tra studenti carnivori ed erbivori andrà facendosi sempre più complicato.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente l'autrice di Beastars ha confermato la vicina conclusione della serie, una news che ha saputo cogliere di sorpresa numerosi fan. Infine, vi ricordiamo che in questi ultimi giorni lo Studio Orange ha fatto sapere che pubblicherà il libro Making of Beastars.