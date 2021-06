Fioccano già i cosplay di Sam, la nuova assistente Samsung: la foto di Angel Kaoru

Basta poco per infiammare gli abitanti della rete. Ormai esiste un sito, un forum, un subReddit per qualunque argomento, non importa quanto esso sia nuovo o di nicchia. E alcuni di questi diventano virali anche velocemente, come capitato al potenziale nuovo assistente di Samsung, Sam.

Lo scorso anno, Samsung mandò in pensione il suo vecchio assistente vocale S Voice per sostituirlo con Bixby. Eppure negli ultimi giorni un render che ha fatto il giro del web sembra anticipare l'arrivo di un nuovo assistente Samsung. In un video caricato su varie piattaforme tra cui Youtube è apparsa Sam, una ragazza animata in 3D che potenzialmente affiancherà o sostituirà Bixby. Al web è bastato quel video di pochi secondi per creare un'ondata di hype in ogni angolo e, inevitabilmente, far sorgere già fan art di ogni genere e anche cosplay su questo nuovo personaggio.

E proprio di cosplay di Sam parliamo in questa notizia: il personaggio in una settimana è diventato così popolare che ormai tante modelle si stanno gettando in una sua rappresentazione nella vita vera. In basso potete osservare la foto di Angel Kaoru che ha indossato la maglietta nera con la scritta Samsung Galaxy per interpretare questa potenziale assistente Samsung.

Intanto il colosso dell'elettronica sembra stia preparando il Samsung Galaxy Z Flip 3.