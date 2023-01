Fire Emblem: Shueisha conferma l'arrivo di un nuovo manga ispirato al videogioco

Shueisha, uno dei pilastri del fumetto giapponese, ha spesso investito in collaborazioni con giganti di altri media per ampliare il suo già vasto catalogo e attirare più lettori. Stavolta, la grande casa editrice ha avviato una collaborazione con Nintendo per un manga ispirato a Fire Emblem: Engage, ultima esclusiva uscita su Nintendo Switch.

Uscito appena due giorni fa, il 20 gennaio 2023, il titolo sviluppato da Intelligent Systems sta già riscuotendo un grande successo tra gli appassionati del genere e i fan legati alla saga, rimasti colpiti dall’annuncio improvviso di un manga basato sulla storia narrata nel gioco. Nel post che trovate in fondo alla pagina, viene infatti confermato che presto, sulle pagine di Saikyo Jump, arriverà un prologo per introdurre la serie che verrà poi regolarmente pubblicata sull’applicazione Shonen Jump+, a partire dal 3 marzo 2023.

Non è ancora chiaro se la serie arriverà in concomitanza anche su MangaPlus, versione orientale dell’applicazione sopracitata, né se in futuro verrà prodotta una versione cartacea dell’opera. Attualmente non sono stati rivelati nemmeno gli artisti che hanno lavorato sul prodotto, ma considerata la presenza di Shueisha possiamo sperare in un manga di qualità, come avvenuto in passato con l’adattamento di Fire Emblem: The Binding Blade.

Per finire vi lasciamo alla nostra recensione di Fire Emblem: Engage, e ricordiamo che è disponibile anche il manga comico basato su Elden Ring.