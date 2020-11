Fire Force 2: un appassionato della serie entra a far parte del cast

La seconda stagione di Fire Force, cominciata la scorsa estate, ha saputo intrattenere gli appassionati con un ritmo più frenetico e combattimenti più serrati, realizzati anche con ottime animazioni da parte dello studio David Production, e recenti informazioni hanno confermato l'arrivo di un nuovo doppiatore a pochi episodi dal finale di stagione.

È stato un articolo sul sito giapponese Comic Natalie a rivelare che ci sarà presto una nuova aggiunta al cast di Fire Force, si tratta di Silkroad, leader del gruppo di comici conosciuti come Fischer's su YouTube, che non ha mai esitato a manifestare la sua profonda ammirazione per l'ultima opera di Atsushi Okubo, che sta raggiungendo cifre da record per quanto riguarda le vendite del manga.

All'attore è stato affidato il personaggio di Anton, membro della Fire Force Company, che ricopre un ruolo prettamente marginale, ma sicuramente Silkroad saprà colpire gli spettatori del Sol Levante con la sua comicità e simpatia. I recenti eventi dell'anime hanno introdotto un nuovo possessore dell'Adolla Burst, e una nuova key visual ha anticipato l'arco narrativo che porterà alla conclusione della seconda stagione, quello dedicato ad un'operazione investigativa nel Nether.

Ricordiamo che le spettacolari animazioni dell'episodio 9 hanno fatto impazzire il web, e vi lasciamo ad un fedele cosplay dedicato alla simpatica Tamaki.