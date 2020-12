Fire Force 2: cosa è successo al fratello minore del protagonista?

Oltre che intento a fermare l'Evangelista e le Cappe Bianche, Shinra Kusakabe è alla costante ricerca di suo fratello Sho, il quale è sparito al termine del loro emozionante scontro nel Nether. Ma come mai si è assentato per tutta la seconda stagione di Fire Force?

Nel 22° episodio della seconda stagione di Fire Force, disponibile alla visione in streaming sul canale YouTube di Yamato Animation, Shinra e Arthur sono impegnati in combattimento con il Dott. Giovanni mentre il resto della Compagnia 8 cerca un modo per annullare un'imminente esplosione. Ma, improvvisamente, il folle antagonista fa una rivelazione su Sho, mandando su tutte le furie il protagonista.

"Sho è dove devono essere i Pilastri prima dell'arrivo del Grande Cataclisma", afferma il dottore. Dopo aver ascoltato queste parole, Shinra raggiunge una velocità e una potenza simile a quella ottenuta con la Grazie dell'Adolla.

Sho è apparso per l'ultima volta durante il precedente viaggio della Fire Force nel Nether. In seguito all'Adolla Link con Shinra, il giovane ragazzo ha iniziato a dubitare delle parole dell'Evangelista, ma colto alla sprovvista da Haumea viene nuovamente soggiogato alla sua volontà.

Per impedire la sua ribellione, Haumea ha trasformato Sho in una sorta di bambola catatonica; stando alle parole di Giovanni, il fratello di Shinra sembrerebbe trovarsi ancora in quella situazione. Tornerà in sé incontrando suo fratello? Nel frattempo, un appassionato della serie si è unito al cast di Fire Force. La Principessa Hibana manda a fuoco i fan in questo cosplay di Fire Force.