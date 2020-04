Fire Force 2: diamo un primo sguardo ai personaggi della prossima stagione

Era il 6 luglio del 2019 quando usciva sul piccolo schermo in Giappone la prima puntata di una delle serie più attese dello scorso anno: Fire Force. Serie prodotta dallo studio David Production, conosciuti tra le altre cose per anime come Le Bizzarre Avventure di JoJo, è stata una delle serie più seguite ma anche tra le più chiacchierate.

Fire Force ha subito colpito per le animazioni davvero di altissimo livello, con combattimenti da far brillare gli occhi, e per delle premesse di trama niente male. In più, dal momento che il manga aveva già alle spalle un gran seguito e riscontro di pubblico, ha fatto sì che di rimando l'anime avesse successo e che venisse confermato per una seconda stagione che, Coronavirus permettendo, dovrebbe andare in onda per l'estate di quest'anno.

La prima stagione era composta da 24 episodi andati in onda fino al 28 dicembre dello scorso anno. Puntata dopo puntata abbiamo potuto seguire e appassionarci alle avventure del giovane Shinra Kusakabe, pirocinante di terza generazione capace di controllare le fiamme che gli esplodono dai piedi e gli permettono di muoversi a gran velocità e, di conseguenza, avere dei potenziamenti dal punto di vista combattivo, che ha il sogno di entrare nella Fire Force (da qui il nome inglese della serie). Un corpo di pompieri specializzati nell'estinzione delle combustioni spontanee degli esseri umani. Questo perché la serie è ambientata in un mondo in cui, senza preavviso alcuno, le persone prendono fuoco, perdendo il senno e trasformandosi in demoni portatori di distruzione.

Dobbiamo ammettere che puntata dopo puntata l'intreccio della storia si è fatto sempre più avvincente. Si è scoperto tanto e capito molto del background e anche del passato del nostro protagonista dal sorriso demoniaco. Al di là degli aspetti positivi, la serie è stata molto chiacchierata per alcune scelte, come scene di fanservice a volte tanto spinte ed esasperate da rasentare il ridicolo e alcune scelte di trama che hanno velocizzato così tanto la narrazione da far sentire lo spettatore spaesato in alcuni passaggi.

Ad ogni modo rimane, insieme a Dr. Stone, una delle serie più seguite dello scorso anno, con una seconda stagione pronta ad uscire nel 2020 e della quale sono stati mostrati, qualche giorno fa, i primi disegni dei personaggi protagonisti della stagione 2. Infatti, come potete vedere dal post riportato in calce all'articolo e twittato dall'utente FireForce_8, abbiamo l'opportunità di dare un primo sguardo rispettivamente a Shinra, Arthur, Tamaki e Iris, in divisa da lavoro, così come appariranno nella seconda stagione.

Cosa ne pensi di questa serie? Hai visto la prima stagione? Ti è piaciuta? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

