Fire Force 2: l'esagerato fan service di Tamaki rischia di rovinare il personaggio?

Con la spedizione verso la Penisola Cinese, la serie Fire Force ha introdotto un nuovo arco narrativo per Shinra e per gli altri membri dell'Ottava Brigata Speciale. L'ultimo episodio pubblicato ha finalmente mostrato un po' di rispetto per Tamaki, continuamente vittima delle avanche da parte dei compagni.

Introdotta nella serie come un personaggio potenzialmente provocante per il resto della squadra, che veste abiti non propriamente consoni alle situazioni in cui spesso si ritrovano, Tamaki è anche "perseguita" da una specie di maledizione legata alla sua goffaggine, che la rende continuamente protagonista di episodi imbarazzanti.

All'inizio della seconda stagione di Fire Force è stato rivelato che Tamaki aveva studiato per divenire suora, e assistere così gli Infernali durante gli ultimi momenti della loro vita. Una scoperta che non ha fatto altro che renderla nuovamente vittima di provocazioni da parte dei compagni. Il continuo inserimento di scene fan service, spesso slegate dal contesto, è un aspetto che l'autore, Atsushi Okubo, conosciuto per Soul Eater, utilizza per costruire momenti divertenti nei quali risulta facile mostrare i difetti dei personaggi.

Tuttavia Tamaki è stata costantemente al centro delle attenzioni dell'Ottava Brigata Speciale, molto di più rispetto agli altri, e nell'ultimo episodio pubblicato sembra che questa infinita presa in giro sia terminata. Che sia arrivato il momento giusto per approfondire un personaggio del genere?

Ricordiamo che il nuovo arco narrativo è stato presentato con un poster, e che Shinra ha ottenuto uno spettacolare Funko Pop custom.