Fire Force 2, ecco il primo esplosivo trailer: svelata la data di uscita

La seconda stagione di Fire Force, l'apprezzatissimo anime di David Production tratto dal manga di Atsushi Okubo, si è finalmente mostrata in un primo trailer ufficiale, svelando anche data di uscita e tante altre informazioni. Qui sopra potete vedere la promo video sottotitolata in inglese, con in sottofondo la nuova sigla "Spark-Again" di Aimer.

Secondo quanto rivelato dal sito ufficiale, Tatsumi Minakawa ha sostituito Yuki Yase alla direzione e si è occupato personalmente della sceneggiatura. Tra gli altri, riprendono i propri ruoli il character designer Hideyuki Morioka, l'art director Yoshito Takamine e la maggior parte del team che nel 2019 lavorò sulla prima stagione. Fire Force 2 debutterà nel mese di luglio 2020 e dovrebbe adattare, presumibilmente, i capitoli dal 91 al 180 del manga di Okubo. Il numero totale degli episodi non è stato confermato.

In calce potete anche dare un'occhiata alla seconda key visual ufficiale dell'anime, in cui è stata mostrata per la prima volta Kasugatani Inca, la ragazza dai capelli rosa interpretata da Miyuri Shimabakuro. Il sito la descrive come una "Eccentrica e dinamica combattente che aiuta le persone in cambio di un pagamento".

E voi cosa ne pensate? Avete seguito l'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne qualcosa in più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nostre impressioni sulla prima stagione di Fire Force.