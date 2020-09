Fire Force 2: le Industrie Haijima al centro del trailer inedito

Dopo aver visto il poster di Fire Force dedicato alla seconda stagione dell'opera di Atsushi Okubo, vi segnaliamo un tweet in cui è presente un breve trailer incentrato sulle rimanenti puntate della serie animata.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account ufficiale dell'anime prodotto da David Production, in cui sono presenti le prime informazioni riguardo la seconda parte della stagione. In particolare viene rivelato che assisteremo alle nuove vicende che il gruppo di protagonisti dovrà affrontare nel corso dell'arco narrativo delle "Industrie Haijima". Inoltre è presente anche un breve video caricato sul canale YouTube ufficiale della serie, che ci permette di ascoltare per la prima volta la nuova opening della stagione, intitolata "Torch of Liberty" e cantata dal gruppo KANA-BOOM.

Mancano ormai 11 episodi alla fine di questa seconda parte dell'anime, i numerosi appassionati della serie sono molto soddisfatti della direzione artistica di queste puntate inedite, in particolare nei giorni scorsi diversi fan hanno condiviso le animazioni dei personaggi viste in Fire Force 2 e soprattutto durante la nona puntata incentrata sul membro della Quarta Brigata Speciale Ogun Montgomery.

Se siete interessati alla serie, vi segnaliamo che le due stagioni sono disponibili gratuitamente in versione sottotitolata in italiano nel canale YouTube di Yamato Video.