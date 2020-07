Fire Force 2 inizia ora, disponibile il primo episodio con i sottotitoli in italiano

Finalmente ci siamo, la seconda stagione di Fire Force inizia ora. In cima all'articolo potete guardare insieme a noi il primo episodio con i sottotitoli in italiano, trasmesso direttamente dal canale YouTube di Yamato Animation. Vi ricordiamo che d'ora in poi l'appuntamento sarà tutti i venerdì alle 19:55.

La premiere si intitola "La battaglia dei pompieri" e getta nuovamente la Brigata 8 in mezzo alla mischia. Le animazioni sembrano, come sempre, di alto livello, e a quanto pare a partire dalla prossima puntata inizieremo a vedere qualche nuovo personaggio.

La seconda stagione di Fire Force è stata annunciata subito dopo la conclusione della prima ed è stata prodotta e trasmessa in tempo record. I primi 24 episodi hanno adattato gli eventi occorsi fino al capitolo 90 del manga di Okubo e secondo quanto mostrato nel trailer dello scorso maggio, questa seconda stagione dovrebbe arrivare sino all'arco narrativo numero quattordici, denominato Stigma Arc. Vi ricordiamo che anche questa stagione sarà composta da 24 episodi.

E voi cosa ne pensate? Seguirete le nuove puntate? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dell'anime poi, non potete davvero perdere l'occasione per dare un'occhiata al magnifico cosplay di Tamaki postato sulle nostre pagine qualche mese fa.