Fire Force 2: il nuovo teaser della serie svela una new entry nel cast

Nonostante le diverse difficoltà con cui il franchise Fire Force si è dovuto scontrare nel corso del suo ciclo vitale, durante il quale il pubblico ha faticato ad appassionarsi alla produzione di Atsushi Ōkubo, oggi la produzione può contare su una ricca fanbase, con numerosissimi lettori e spettatori sparsi in tutto il mondo.

Il successo ottenuto dalla produzione è stato tale che dopo la conclusione della prima stagione animata, lo staff occupatosi della serie confermò il futuro arrivo di una seconda stagione, la quale avrebbe continuato a narrare le gesta dei nostri eroi tra epici combattimenti e personaggi capaci di conquistarci, come di fatto già visto nella produzione cartacea.

Ebbene, sul sito web dedicato all'opera è stato pubblicato un breve teaser trailer in cui è possibile entrare in contatto con un nuovo personaggio che potremo conoscere all'interno della serie. Stiamo parlando di Pan Ko Paat, capitano della Compagnia Fire Force 4 e mentore di Shinra e Arthur quando questi si trovavano ancora in accademia. Allo stato attuale non sono state rilasciate molte informazioni sul personaggio, il quale dovrebbe comunque rappresentare un tassello importante nella sceneggiatura, ma in compenso lo staff ci ha tenuto a far sapere che l'uomo è in grado di studiare con attenzione ogni situazione di pericolo per sfruttare qualsiasi opportunità possa venire a presentarsi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste ultime settimane è stata svelata anche una nuova key visual dedicata proprio alla seconda stagione di Fire Force.