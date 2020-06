Fire Force 2: il nuovo trailer svela diversi personaggi inediti

Quella di Fire Force è una serie che ha sempre faticato a trovare un suo pubblico di riferimento, da una parte riuscendo a conquistare una ricca nicchia d'appassionati senza però rivelarsi capace di guadagnarsi l'attenzione della massa, seppur l'adattamento animato del manga sia riuscito ad ampliare la fanbase della produzione.

Il team che ha lavorato all'opera, infatti, dopo il buon successo ottenuto con il sopraggiungere della prima stagione animata, ha successivamente confermato che la produzione avrebbe visto anche il sopraggiungere di una seconda stagione, la quale porterà avanti l'intrigante storia dei membri della Fire Force, una notizia che ha saputo fare la felicità di moltissimi spettatori.

Ebbene, recentemente è stato rilasciato un nuovo e interessante trailer dedicato alla serie, video promozionale attraverso il quale possiamo entrare in contatto con alcuni degli eventi che andremo vivendo di puntata in puntata, il tutto vedendo nel mentre un gran numero di personaggi, tra vecchie conoscenze e volti inediti. Il trailer, infatti, ha svelato anche alcuni nuovi arrivi nella serie, personaggi ancora sconosciuti che sarà possibile incontrare nel corso della stagione e di cui sono stati svelati anche i doppiatori. In particolare, stiamo parlando di:

Miyuri Shimabukuro nei panni di Kasugatani Inka

Makoto Furukawa nei panni di Ogun Montgomery

Daisuke Ono nei panni di Pan Ko Paat

Kentaro Ito nei panni della talpa Scop

Sho Hayami nei panni del corvo Yata

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo inoltre che in questi ultimi giorni è stata ufficialmente annunciata la data d'uscita di Fire Force 2.