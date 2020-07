Fire Force 2: Shinra domina le fiamme in un incredibile Funko Pop custom

Il 2019 è stato un anno ricco di sorprese per il mondo dell'animazione giapponese, che ci ha introdotto a numerose serie capaci di conquistare milioni di fan in poco tempo, come Demon Slayer e Dr. Stone, e tra queste va sicuramente considerata anche Fire Force .

Ambientata in un futuro dove molti paesi e alcuni continenti sono stati sommersi dal livello del mare, elevatosi a causa delle terribili condizioni climatiche, e dove gli esseri umani, attraverso una combustione spontanea, possono diventare degli Infernali, la serie di Atsushi Ōkubo segue le avventure di una squadra speciale di vigli del fuoco alle prese con questi esseri soprannaturali.

Nonostante il recente, e discreto, successo ottenuto dalla trasposizione anime, ancora non sono stati annunciati dei Funko Pop! ufficiali per ritrarre i personaggi principali, quindi un fan ha voluto realizzare una simpatica versione sproporzionata di Shinra Kusakabe, protagonista dell'opera. Shinra possiede l'abilità Impronta del Diavolo, grazie alla quale può scatenare delle fiammate dai piedi, e quindi saltare molto in alto o anche dare dei potenti calci.

Proprio per queste capacità l'utente @IGinylalchimist ha condiviso su Twitter il Funko Pop! creato da lui nel post che trovate in fondo alla pagina. Tramite l'utilizzo della vernice fluorescente infatti l'artista è riuscito a rendere ancora più inquietante il personaggio di Shinra, che sembra davvero dominare le fiamme ed essere pronto a misurarsi con gli Infernali.

Ricordiamo che la seconda stagione di Fire Force sarà composta da 24 episodi, e che sul canale YouTube di Yamato Video potete trovare il primo episodio con sottotitoli in italiano.