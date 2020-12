Fire Force 2: Tamaki risplende nel nuovo episodio dell'anime

Mentre nella prima serie di Fire Force Tamaki era sfruttata quasi unicamente per appagare il fan service, la seconda stagione tratta dall'opera di Atsushi Okubo ha a poco a poco permesso a Tamaki di riscattare la sua figura. Questo processo sembra essere stato finalmente completato nel nuovo episodio dell'anime.

L'esagerato fan service rischiava di rovinare il personaggio di Tamaki in Fire Force, la quale spesso e volentieri finiva accidentalmente per ritrovarsi spogliata della sua uniforme, generando scenette comiche e sensuali. Ma l'ultimo episodio della seconda stagione le ha finalmente permesso di brillare.

Dopo la disastrosa escursione nel Nether di Shinra e compagni, Tamaki si è addestrata duramente per reagire agli imprevisti e impedire che i suoi compagni vengano feriti nuovamente. Ma per poter cominciare la sua formazione con Benimaru, il Capitano della Compagnia 7, la ragazza ha dovuto superare un difficile test.

Il ventitreesimo episodio della seconda stagione di Fire Force vede Tamaki chiedere aiuto a Benimaru; la ragazza prova un forte senso di rimorso per non essere stata realmente d'aiuto ai suoi compagni durante la missione nel Nether e intende assolutamente riscattarsi. Come prima prova, ha dovuto schivare gli attacchi delle assistenti del Capitano per un minuto di fila, ma durante il processo ha iniziato a ricordare il vero motivo per cui è entrata a far parte della Fire Force.



Tamaki ammette di essersi unita ai vigili del fuoco unicamente poiché costretta dalla sua educazione. Tuttavia, quando decide di combattere per sé stessa e per i suoi amici, la ragazza sblocca un nuovo stadio della sua forma Nekomata. Con questo nuovo potere, Tamaki sferra una micidiale palla infuocata per liberarsi dei suoi avversari. Benimaru, però, nota che si è dovuta trattenere. Quali sono le sue vere capacità? La vedremo finalmente con un ruolo di primo piano in battaglia? Nel mentre, scopriamo cosa è successo al fratello del protagonista di Fire Force.