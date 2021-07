Fire Force: l'8a Divisione si presenta nel trailer ufficiale italiano

Primo grande annuncio per il 30esimo anniversario di Yamato Video è stato Fire Force, che arriverà, completamente doppiato in italiano e privo di censure, da settembre su Italia 2. In attesa della data di debutto, ancora incerta, è stato rilasciato il Promotional Video ufficiale; ecco l'8a Divisione della Fire Force!

"La serie anime più infuocata e attesa arriva in TV. Il debutto di Fire Force è previsto su Italia 2 (canale 66 del Digitale Terreste) da settembre in prima visione. Entrambe le stagioni verranno trasmesse in versione integrale e senza censure!", ha rivelato Yamato Video in un post pubblicato su Facebook.



Ad accompagnare queste parole vi è il video promozionale italiano di Fire Force, in cui Shinra Kusakabe e gli altri protagonisti presentano la trama dell'opera firmata Atsushi Okubo. Le animazioni dell'adattamento animato sono state realizzate da david production, già responsabile di Le Bizzarre Avventure di JoJo, Captain Tsubasa o Cells at Work! Lavori in Corpo.



Stando a quanto riportato da Yamato, tutti gli episodi sono in fase di finalizzazione sotto l'attenta visione e cura del direttore del doppiaggio Patrizio Prata. La voce di Shinra Kusakabe, protagonista principale, è affidata ad Andrea Oldani, quella di sorella Iris a Giulia Maniglio e quella di Arhur a Ezio Vivolo. In seguito al debutto su Italia 2, Fire Force sarà pubblicato anche in DVD e Blu-ray. Vi lasciamo allo spot TV di Fire Force e ai primi dettagli sul debutto dell'anime su Italia 2.