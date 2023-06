Fire Force: l'anime cambia studio? Ecco chi dovrebbe animare la Stagione 3

Fire Force di Atsushi Okubo è una delle serie shonen che maggiormente hanno catturato l'attenzione della community negli ultimi anni, forte anche di un adattamento anime realizzato dal celebre studio d'animazione David Production. A quanto pare per la terza stagione animata arriveranno importanti cambiamenti.

L'anime di Fire Force si avvale di due stagioni di successo e disponibili anche in italiano trasmesse tra il 2019 e il 2020. Studio responsabile dell'adattamento è David Production, celebre per la trasposizione di Le Bizzarre Avventure di JoJo. Il progetto pare tuttavia stare per passare in altre mani.

Stando a quanto riportato dall'insider @shueishaleaks lo studio David Production non sarà più responsabile dell'adattamento di Fire Force, nonostante due stagioni di buon livello. La produzione della terza stagione della serie di Atsushi Okubo dovrebbe essere curata da Studio SHAFT, azienda conosciuta principalmente per l'adattamento di Monogatari. A proposito, conoscete le origini dell'autore di Fire Force e Soul Eater?

Al momento non c'è ancora nulla di confermato, per cui questa fuga di notizie potrebbe anche rivelarsi una bufala clamorosa. In ogni caso, la delusione dei fan sembra già essere nell'aria. Nella terza stagione di Fire Force arriveranno combattimenti molto interessanti e la preoccupazione degli appassionati è che l'inesperienza di Studio SHAFT comprometterà la qualità delle scene d'azione e farà rimpiangere David Production. Per altri, invece, l'arrivo di SHAFT è una manna dal cielo, con David Production che stava tralasciando la produzione dell'anime in favore di altri progetti.