Fire Force: l'anime riceverà alcuni cambiamenti dopo l'incendio alla Kyoto Animation

L'evento che ha sconvolto gli amanti dell'animazione è ancora vivo nella mente di tutti. Sono passati infatti solo pochi giorni dall'incendio alla Kyoto Animation che ha coinvolto e ucciso 34 vite innocenti, oltre ad altrettante rimaste ferite. In risposta, il terzo episodio di Fire Force è stato posticipato per decisione della David Production.

MBS Channel ha annunciato nella giornata di ieri giovedì 25 luglio che il terzo episodio di Fire Force, che sarà nuovamente in onda quest'oggi, terrà in considerazione gli eventi accaduti allo studio 1 della Kyoto Animation. L'anime vedrà infatti apportati all'episodio a breve in onda, modificando il colore delle scene con le fiamme e frammenti di narrazione.

MBS non ha confermato il trattamento per altri episodi dal quarto in poi, ma se ci saranno altre situazioni simili a quelle raccontate nell'episodio 3, allora esse saranno modificate. Inutile dire che è stata una coincidenza spiacevole per l'anime di Fire Force, incentrato su vigili del fuoco con poteri particolari che devono affrontare alcune fiamme che si manifestano durante fenomeni inspiegabili di autocombustione umana. L'anime è partito durante la stagione estiva con un primo episodio trasmesso il 5 luglio.

Il presidente della Kyoto Animation ha ringraziato tutti coloro che hanno dato il loro sostegno all'azienda e ha già parlato in pubblico quale sarà il futuro dei resti dell'edificio andato a fuoco per un incendio doloso.