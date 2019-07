Fire Force, l'anime torna domani con il terzo episodio!

La tragedia che ha coinvolto lo studio Kyoto Animation ha colpito nel cuore lo stesso Giappone, coinvolgendo le stesse aziende di animazione a staccare la produzione settimanale con una breve pausa. Dopo che la KyoAni ha aperto un conto per la famiglia delle vittime, Fire Force si prepara a tornare più ardente che mai.

La scoppiettante serie animata dello studio David Production è pronta a tornare, a scatenare di nuovo le fiamme dell'epurazione contro la misteriosa maledizione che sta trasformando gli esseri umani in mostruosi demoni infernali. Sarà il compito di Shinra Kusakabe e dell'VIII Brigata a tentare di risolvere i segreti dietro questa assurda e inquietante calamità.

Dopo essersi presi una settimana per digerire lo spiacevole avvenimento che ha messo in ginocchio il famosissimo studio di animazione padre de "La malinconia di Haruhi Suzumiya", Fire Force tornerà sul piccolo schermo a partire da domani in Giappone, seppur non è stato confermato lo stesso debutto italiano da parte del detentore dei diritti Yamato Animation. In ogni caso, i pompieri più folli del Sol Levante stanno per riprendersi il palcoscenico contro la misteriosa minaccia, l'appuntamento non tarderà ad arrivare questa settimana, considerato il grande successo che la trasmissione sta riscuotendo.

Qualora non aveste ancora iniziato la nuova opera del creatore di Soul Eater, vi lasciamo alla nostra analisi del primo episodio di Fire Force. E voi, invece, siete contenti di questo caldo ritorno?