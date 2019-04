Fire Force: annunciato il doppiatore di Benimaru Shinmon

Il manga realizzato da Atsushi Ohbuko, Fire Force, riceverà a breve un'adattamento animato prodotto dallo studio David Production, famoso per aver realizzato l'anime di Le Bizzarre Avventure di JoJo. Di recente il sito ufficiale della serie ha comunicato chi sarà ad occuparsi della voce di Benimaru Shinmon.

Il sito ufficiale della serie animata del manga di Atsushi Ohkubo ha rivelato martedì 23 aprile, che Mamoru Miyano interpreterà Benimaru Shinamon. Quest'ultimo fa parte della Settima Brigata Speciale. Inoltre, non si attiene alle regole dell'organizzazione e si concentra solo su Asakusa. Di recente un altro membro del cast di Fire Force era stato annunciato.

La trama di Fire Force inizia quando a Tokyo, un misterioso fenomeno di autocombustione trasforma le persone in mostri di fuoco. Per fronteggiare questa minaccia sono state costituite delle unità di pompieri speciali. Shinra, un ragazzo dotato di uno speciale potere, si unisce all'Ottava Brigata Speciale per fronteggiare questa potente minaccia e per trovare delle risposte al suo incognito passato.

Solamente pochi giorni fa era stata rivelata una nuova visual key dell'anime di Fire Force, in cui sono stati mostrati membri della Compagnia 8.

La premiere dell'anime è prevista per il prossimo 5 luglio 2019, mentre il manga è edito in italia da Panini Comics sotto l'etichetta Planet Manga a partire dal 4 maggio 2017, con 12 volumi pubblicati ad oggi.