Fire Force, annuncio importante a breve: nuova stagione in vista?

Atsushi Okubo è un veterano dell'industria fumettistica giapponese, un autore che ha imparato a farsi conoscere ed apprezzare grazie a Soul Eater e al più recente Fire Force. A breve, inoltre, arriveranno novità proprio legate a questo secondo franchise che si preannunciano piuttosto importanti.

L'appuntamento con il finale di Fire Force è atteso con l'edizione della rivista Weekly Shonen Magazine del 23 febbraio, l'ultimo capitolo di un manga in corsa dal 2015. Il sensei ha dedicato molte risorse nella sua nuova opera, costruendo persino quello che sembra un misterioso legame con Soul Eater, e i suoi sforzi gli hanno garantito un primo e longevo adattamento animato a cura dello Studio David Production.

Ad ogni modo, nelle scorse ore, grazie ai primi spoiler della rivista è emersa la notizia che Kodansha ha in cantiere un grosso annuncio in serbo per Fire Force. La community, ovviamente, spera in una nuova stagione dell'anime che possa proseguire, sulla scia del comparto tecnico della prima serie, la trasposizione televisiva del manga di Atsushi Okubo.

Non ci resta dunque che attendere un paio di giorni o settimane per conoscere quale sarà il futuro della saga che, alla luce della popolarità, sembra destinato a proseguire ancora. E voi, invece, gradireste una nuova stagione di Fire Force? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.