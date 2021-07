Fire Force arriva su Italia 2 a settembre! Shinra Kusakabe si mostra nel primo spot TV

Il segreto è stato rivelato: a sostituire Naruto Shippuden Stagione 9 su Italia 2 sarà Fire Force. L'annuncio, parzialmente anticipato dalla pagina Facebook di Yamato Animation, è stato ufficializzato con uno spot televisivo andato in onda durante la trasmissione degli ultimi episodi del doppiaggio italiano di Naruto.

Per circa due mesi, il mercoledì sera di Italia 2 è stato segnato dal ritorno del doppiaggio italiano di Naruto Shippuden. Tuttavia, con la fine della Stagione 9 e dell'arco narrativo Grande Guerra Ninja: Obito Uchiha, l'appuntamento settimanale di Mediaset con gli anime giapponesi sembrava a rischio.

Nel bel mezzo della pubblicità trasmessa al termine della prima puntata giornaliera di Naruto Shippuden, è stato mandato in onda lo spot italiano di Fire Force. L'avventura di Shinra Kusakabe e dell'Ottava Brigata del corpo speciale della Fire Force arriverà, completamente doppiato in lingua italiana, a settembre.

Al momento, non è ancora noto il giorno del debutto ufficiale, ma l'annuncio non tarderà ad arrivare. Difatti, la pagina Facebook di Yamato Video sta "giocando" con i suoi utenti, anticipando a poco a poco quel che verrà ufficializzato solamente in seguito.

Per chi non dovesse ancora conoscerlo, Fire Force è l'ultima opera di Atsushi Okubo, mangaka responsabile di Soul Eater. Ecco la trama dell'opera, il cui arrivo su Italia 2 è stato annunciato qualche settimana fa. "Shinra Kusakabe è un giovane pirocineta di terza generazione, capace di controllare le fiamme alla base dei suoi piedi, che si unisce all'Ottava Brigata Speciale della Fire Force. Mentre appare una fazione che crea essere infernali, Shinra inizia a conoscere la causa del misterioso incendio che dodici anni prima ha ucciso la sua famiglia"