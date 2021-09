Fire Force sta per arrivare su Italia 2: data di debutto e un nuovo promo fiammeggiante

Ormai risale a qualche mese fa la notizia che Fire Force sarebbe sbarcato su Italia 2. Un debutto clamoroso che conferma la voglia di Mediaset di portare nuovi anime sui propri canali, rinnovando così la propria offerta. Sul canale 66 del digitale terrestre, a partire da questo mese, andrà quindi in onda Fire Force di David Productions.

L'adattamento del manga di Atsushi Okubo, che ha fatto il suo debutto in Giappone qualche anno fa, adesso quindi sbarca in versione doppiata in chiaro sulle emittenti nostrane. Con il nuovo promo che è stato presentato su Italia 2 qualche giorno fa, è stato confermato che Fire Force andrà in onda dall'8 settembre 2021.

In alto potete osservare il teaser trailer in italiano di Fire Force che presenta brevemente Shinra Kusakabe, il protagonista dell'anime, l'ambiente in cui lavora e la sua squadra. L'anime andrà in onda ogni mercoledì dalle 21:30 alle 23:30 e accompagnerà gli spettatori per tutta la stagione autunnale.

Fire Force è un manga scritto e disegnato da Atsushi Okubo per Weekly Shonen Magazine di Kodansha, incentrato sui pompieri e delle strane creature chiamate Infernali. L'opera ha riscosso abbastanza successo da ricevere un adattamento animato, per il momento composto da 2 stagioni e 48 episodi complessivi.