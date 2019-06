Fire Force: Atsushi Ohkubo, creatore di Soul Eater, sarà presente all'Anime Expo 2019

Dopo il recente annuncio divulgato da Fumination relativo all'anteprima inglese di Fire Force durante l'Anime Expo 2019, la società ha ora rincarato la dose dichiarando che anche Atsushi Ohkubo, creatore del manga e famoso per il suo Soul Eater, sarà presente all'evento insieme all'editor Megumu Tsuchiya con un suo panel dedicato.

Nel corso di queste ultime settimane sono inoltre giunte nuove informazioni relative al cast di doppiaggio di Fire Force, il tutto accompagnato da una nuova key visual dedicata all'opera.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata a Tokyo, quando un misterioso fenomeno di autocombustione inizia a trasformare le persone in pericolosi mostri di fuoco sconvolgendo la capitale e i suoi abitanti. Per fronteggiare questa nuova minaccia, il governo organizza la formazione di alcune unità di pompieri speciali. Shinra, un ragazzo dotato di un particolare potere, si unirà alla Compagnia 8 per fronteggiare il nemico e per trovare delle risposte sul suo oscuro passato.

Fire Force è un manga scritto e illustrato da Atsushi Ōkubo, serializzato come serie regolare sulla rivista Weekly Shōnen Magazine a partire dal 23 settembre 2015 e in volumi tankōbon sotto etichetta Kōdansha. L'edizione italiana del manga è stata pubblicata da Panini Comics sotto l'etichetta Planet Manga a partire dal 4 maggio 2017 e, per l'occasione, sono state realizzate due copertine differenti del primo volume, la copertina normale e una Variant Limited.