Fire Force, Atsushi Okhubo rivela: 'Le mie influenze? David Lynch e gli horror americani!'

Fire Force, l'adattamento anime del manga di Atsushi Okhubo, subirà una breve interruzione per via della messa in onda dei Mondiali di Atletica Leggera. Viste le due settimane di pausa, l'ideatore dell'opera ha concesso un'intervista ai colleghi di MyAnimeList, rivelando loro qualche curioso retroscena sulla realizzazione della serie.

Ai microfoni del sito web Okhubo ha parlato delle sue ispirazioni, rivelando: "Il mio manga preferito era Dr. Slump, lo lessi centinaia di volte. Il mio stile però non fu mai influenzato da altri scrittori, quanto piuttosto dai film. In particolare sono sempre stato affascinato dalle pellicole di David Lynch e dagli horror in generale. Per Fire Force comunque fu diverso, forse tra tutti mi ispirò La città perduta, per via dell'ambientazione steampunk".

Alla domanda: "In Fire Force si parla spesso di prima, seconda e terza generazione. Qual è la differenza tra questi livelli di potere?", il mangaka ha invece riposto: "La prima generazione rappresenta gli infernali. Gli zombie in fiamme. La seconda invece può controllare le fiamme, ma non crearle. La terza invece possiede un potere a tutto tondo, può creare e manipolare il fuoco. Sarebbe errato dire che un personaggio di seconda generazione è più debole di uno di terza comunque, ognuno ha i suoi trucchi".

Infine, riguardo alle somiglianze con il suo precedente lavoro Soul Eater, Okhubo ha dichiarato: "La più grande differenza è il concetto di "vita". In Soul Eater il punto centrale era la morte, si uccideva e si ottenevano le anime. Qui invece volevo parlare dell'importanza di salvare vite, è un approccio diverso".

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo Fire Force? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui invece foste alla ricerca di qualche dettaglio in più, vi rimandiamo alla vecchia intervista ad Atsushi Okhubo, pubblicata diversi mesi fa.