Fire Force: Atsushi Ohkubo sta per ritirarsi? Le dichiarazioni dalla fiera di Lucca

Conosciuto in tutto il mondo grazie alla serie Soul Eater, nel 2015 Atsushi Ohkubo è riuscito a riconquistare milioni di lettori con Fire Force, creando con l’ultimo capitolo un legame tra le due opere. Sembra però che questo successo non abbia convinto l'autore a continuare a lavorare nel settore del fumetto giapponese.

Durante un incontro speciale organizzato al Lucca Comics & Games 2022, Ohkubo, ospite d’eccezione per la pubblicazione in anteprima della deluxe Edition di Soul Eater, ha ammesso di star pensando di ritirarsi dal settore.

Quella di Ohkubo è stata una carriera in continua ascesa. All’età di venti anni ebbe l’opportunità di lavorare come assistente per Rando Ayamine, autore di Get Backers e Holy Taker giusto per citare alcune delle sue serie. Un’esperienza importante che lo portò nel 2002, all’età di 23 anni, a pubblicare la sua prima opera: B.ichi, edita da Square Enix in Giappone e portata in Italia da J-Pop.

Il successo arrivò poi nel 2003 con Soul Eater, serie che impegnerà il mangaka per dieci anni, e dopo una pausa di circa due anni, si dedicherà alla produzione di Fire Force, conclusosi nel febbraio del 2022, dopo ben 34 volumi.

Considerata la popolarità delle sue opere, entrambe vicine alle 20 milioni di copie in circolazione nel mondo, e la tranquillità in cui vive ora, senza dover rispettare i ritmi produttivi di un’industria come quella del fumetto giapponese, Ohkubo ha dichiarato di voler continuare a trascorrere giornate senza impegni di questo tipo. Non è detto però che in futuro non possa tornare con un’altra, folgorante, opera.