Fire Force: l'autore conferma, il manga è entrato nella fase finale

Atsushi Ohkubo è un autore che ha imparato nel tempo a farsi apprezzare dal pubblico, seppur Fire Force non sia mai riuscito a riscuotere lo stesso successo del predecessore, Soul Eater. Ad ogni modo, anche la sua ultima opera a stampo shonen è finalmente entrata nella sua parte finale, così come la carriera del sensei.

Nonostante una popolarità non proprio esplosiva, se messa a confronto con il successo di Soul Eater, la serie ha comunque goduto di un adattamento televisivo a cura di David Production davvero straordinario, con un comparto tecnico raro di questi tempi. A tal proposito, vi ricordiamo che Fire Force avrà anche una seconda stagione, prevista al debutto nella stagione estiva, salvo imprevisti dell'ultimo minuto a causa dei disagi provocati dal Covid-19.

Ad ogni modo, con l'uscita del 23° volume, Ohkubo ne ha approfittato per rivelare una notizia improvvisa, ovvero che il manga è entrato nella sua parte finale. Alla luce degli eventi, non sappiamo stabilire con esattezza quanti capitoli e tankobon manchino effettivamente, ma siamo certi che la conclusione è ormai in dirittura d'arrivo. L'autore, inoltre, ha confermato che con Fire Force si chiude anche la sua carriera da mangaka.

E voi, invece, vi aspettavate che la nota serie battle shonen di Weekly Shonen Magazine stesse per entrare nella sua fase finale? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.