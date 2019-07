Fire Force: l'autore ha già in mente il finale del manga

Questa stagione estiva è diventata fiammeggiante grazie alla presenza dell'anime di Fire Force, con protagonisti i pompieri che devono spegnere le strane fiamme denominate "Infernali". L'autore Atsushi Okubo, che già pubblicò Soul Eater diversi anni fa, ha preparato un universo e una storia di cui però conosce orientativamente già la conclusione.

In pubblicazione dal 2015, Fire Force ha accumulato circa 19 volumi tankobon in Giappone, che man mano stanno uscendo anche in Italia grazie a Planet Manga. Tuttavia, l'autore Okubo ha già dichiarato di avere in mente dove si dirigerà il finale di Fire Force. Ovviamente questo non arriverà subito, in quanto i personaggi devono ancora evolversi in modo naturale, quindi i fan possono evitare di aspettarsi una conclusione forzata e in breve tempo.

Okubo ha dichiarato: "Ho una vaga idea del finale, ma allo stesso tempo, nel frattempo, finché non ci arrivo, lavoro con i personaggi per vedere dove questa storia e questi personaggi mi portano". Quindi sembra che il mangaka di Soul Eater abbia già un'idea di dove portare la serie, ma non si è neanche legato a un possibile finale già completamente scritto. Quindi, molto del finale di Fire Force è ancora da scrivere, nonostante una direzione da intraprendere già sia stata immaginata.