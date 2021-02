Fire Force: Benimaru si destreggia tra le fiamme in questa figure da quasi 150 euro

Nonostante distrugga con noncuranza edifici e costruzioni quando affronta un Infernale, Benimaru Shinmon è considerato al pari di un eroe dai cittadini di Asakusa. Dietro il suo carattere disinvolto e solitario, infatti, si nasconde una persona orgogliosa della sua città. Ammiriamo il Capitano della Settima Brigata della Fire Force!

La seconda stagione animata di Fire Force è terminata ormai da qualche tempo, ma gli appassionati non possono dimenticarsi di Benimaru Shinmon, Pirocineta ibrido di seconda e terza generazione. I suoi particolari e rari poteri, infatti, gli permettono sia di controllare le fiamme create da fonti esterne che di accendere fuochi di propria volontà.

Sin dal suo esordio, Benimaru ha dimostrato di essere uno dei protagonisti più potenti dell'opera di Atsushi Okubo. Infatti, da solo è stato in grado di sconfiggere senza troppi problemi Shinra Kusakabe e il resto dell'Ottava Brigata.

Per omaggiare il Capitano dell Settima Brigata della Fire Force, lo studio Kotobukiya ha realizzato una magnifica statua da collezione per la linea ARTFX J in cui Benimaru "cavalca" le fiamme ardenti maneggiando i suoi bastoni cerimoniali.

Nonostante un costo piuttosto contenuto, 146,90 euro, questo pezzo presenta una buona fattura e dettagli fedelissimi al personaggio. Grande cura è stata posta sul viso, che esprime tutta la malinconia e la freddezza tipiche del Pirocineta ibrido, e sugli occhi, che risplendono al buio. Cosa ve ne pare di questa statua, vi piacerebbe aggiungerla alla vostra collezione?

Fire Force e Soul Eater parrebbero essere ambientati nello stesso universo narrativo. Shinra e gli altri Pirocineti dell'Ottava Brigata sono stati protagonisti di una curiosa collaborazione tra Fire Force e Burger King.