Fire Force, il capitano della 5a Brigata nelle prime immagini dell'episodio 4!

Il successo di Fire Force è innegabile, una fiamma inestinguibile, in grado di coinvolgere persino una squadra di calcio del campionato belga. La popolarità del titolo, infatti, continua a crescere in maniera inarrestabile grazie ai numerosi colpi di scena.

Il terzo episodio di Fire Force ha svelato a Shinra che suo fratello Sho è ancora vivo, sopravvissuto a quel micidiale incendio che anni prima tolse la propria famiglia al giovane protagonista. Nell'ottica di avere più risposte e risolvere il mistero dietro la maledizione che trasforma in demoni gli esseri umani, nella quarta puntata i nostri eroi faranno la conoscenza di Hibana e della 5a Brigata.

Quest'ultima squadra, infatti, è parte integrante e tutelata dalle direttive della Hajime Industries, l'azienda che detiene il monopolio degli equipaggiamenti contro la piaga infernale. Shinra e l'8 Brigata, dunque, dovranno avere a che fare con questo nuovo ostacolo che sembra celare un tacito segreto. Nelle prime immagini della puntata in onda questa settimana, che abbiamo condiviso per voi in calce a questa notizia, facciamo la conoscenza della stessa Hibana, grazie al suo peculiare character design.

Vi ricordiamo, inoltre, che l'adattamento televisivo ha confermato che, almeno per il momento, continueranno a utilizzare il cambio di colore in alcune scene, per rispetto della tragedia che ha colpito la Kyoto Animation.

