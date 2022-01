Fire Force, il capitolo finale del manga è stato ufficialmente consegnato

Attraverso un aggiornamento su Twitter, Atsushi Ohkubo ha informato di aver finito e consegnato il manoscritto del capitolo finale del manga Enen no Shouboutai (Fire Force). Tuttavia, non c'è ancora una data prevista per la pubblicazione su Weekly Shonen Magazine.

"Alla fine di Soul Eater, avevo già una storia per 'Fire Force in rivista', quindi non mi sembrava di aver finito anche se avrei disegnato l'ultima storia, ma questa volta ho una storia ma non ho intenzione di disegnarla, quindi non sento davvero di avere lavoro", ha commentato Ohkubo.

Negli ultimi anni su Weekly Shonen Magazine Fire Force è stato uno dei manga dei più venduti. Il manga di Atsushi Okubo, già autore di Soul Eater, è in corso da tantissimi anni e ha anche ricevuto un adattamento anime con due stagioni all'attivo, confermandone la popolarità. È da tempo però che è stata annunciata la fine di Fire Force.

L'ultimo aggiornamento era arrivato nelle scorse settimane dall'autore stesso che aveva confermato al pubblico che Fire Force aveva solo qualche altro capitolo prima di essere concluso. Secondo queste dichiarazioni e quest'ultimo aggiornamento, Fire Force si potrebbe concludere con il 34° volume.

Ohkubo ha pubblicato il manga sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha da settembre 2015. L'opera ha ispirato un adattamento anime di ventiquattro episodi prodotto da David Production Studios, in uscita da luglio 2019.

Una seconda stagione anch'essa di ventiquattro episodi è andata in onda durante la stagione estiva 2020, precisamente dal 3 luglio in Giappone. La piattaforma Funimation ha distribuito la serie in Occidente, e ha prodotto un doppiaggio inglese di entrambe le stagioni.

In Italia è stata Yamato a occuparsi del simulcast di Fire Force mentre la seconda stagione di Fire Force è andata in onda su Italia 2 doppiata in italiano.

"Il terrore ha paralizzato gli abitanti di Tokyo dopo che un fenomeno conosciuto come "combustione spontanea" ha cominciato a trasformare i suoi abitanti in una sorta di demoni infuocati chiamati infernali. Nonostante questo, alcune persone sono in grado di gestire le fiamme e mantenere la loro forma umana, dando loro abilità speciali che li dividono in pirocinetici di prima, seconda e terza generazione. In questo caos, il nostro protagonista Shinra Kusakabe, un pirocinetico di terza generazione, si unisce all'ottava squadra della Special Fire Force Unit, che cerca di scoprire la verità dietro il fenomeno della combustione umana."