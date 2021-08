Fire Force: chi sono i componenti dell'Ottava Divisione?

Dal genio di Atsushi Okubo, Fire Force è uno degli ultimi grandi successi di Shonen Magazine. L'adattamento animato, che al momento conta due stagioni, presenti sul canale YouTube di Yamato Video, sta per arrivare, completamente doppiato in italiano e privo di censure, sulle reti Mediaset. Andiamo alla scoperta dei protagonisti principali!

In sostituzione dei nuovi episodi di Naruto Shippuden, da poco giunto al termine, nel corso del mese di settembre farà il suo debutto Fire Force. Come anticipato dagli ultimi spot televisivi, la serie animata tratta dall'opera di Atsushi Okubo verrà trasmessa su Italia 2, come di consueto nella fascia serale. In attesa di quel momento, andiamo alla scoperta dei componenti dell'8a Divisione della Fire Force e dei loro poteri pirocinetici.

In un futuro in cui gli innalzamenti delle maree hanno portato alla rovina del pianeta, l'Impero di Tokyo è uno dei pochi luoghi sicuri. Tuttavia, sono sempre più frequenti dei misteriosi incidenti di combustione umana spontanea; avvenimenti che portano gli umani a trasformarsi in mostri chiamati Incendiati. Per combatterli è stata creata la Fire Force, un corpo speciale di vigili del fuoco composto da pirocineti, ossia per persone in grado di controllare le fiamme.

Protagonista dell'opera è Shinra Kusakabe, un nuovo arrivato dell'8a Divisione. Le sue abilità di terza generazione lo rendono uno dei combattenti più forti del suo gruppo. Dotato di grande forza, resistenza e volontà, può controllare le fiamme che emette dai suoi piedi per lanciarsi all'attacco.

Come in ogni battle shonen che si rispetti, il protagonista ha un degno rivale che lo spinge a migliorarsi. In questo caso è Arthur Boyle, folle membro dell'Ottava Divisione che usa le sue abilità da pirocineta per creare una spada al plasma chiamata Excalibur. Vi lasciamo a un cosplay della nekomata infuocata.

Leader del gruppo è il capitano Akitaru Obi. Nonostante sia privo di abilità fuori dal comune, usa le sue armi e il suo elevato QI per vincere in ogni situazione.

Il vice comandante Takehisa Hinawa è un pirocineta in grado di controllare le fiamme che vengono generate al momento dell'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. Hinawa può dunque controllare la traiettoria di ogni proiettile.

La squadra fa poi grande affidamento su Sorella Iris, incaricata di pregare che gli Infernali riposino in pace prima della loro definitiva morte. Maki Oze, pompiere di seconda generazione, manovra degli spiriti di fuoco, Puff Puff e Flam Flam, per attaccare gli avversari. Infine, nell'8a Divisione vi è Tamaki Kotatsu, le cui abilità la trasformano in una sorta di gatto infuocato. Tamaki è una delle protagoniste preferite dai fan, ma vi lasceremo scoprire da soli il motivo.