Fire Force si chiude col botto: l'episodio finale durerà un'ora

La produzione e la trasmissione di Fire Force sono state piuttosto travagliate. Basato su Enen no Shouboutai, manga di Atsushi Okubo, vide un'interruzione fin dai primi episodi a causa delle tematiche che mal si conciliavano con l'evento incorso alla Kyoto Animation. Settimana dopo settimana però, Fire Force è riuscito a riprendere il suo corso.

Adesso l'anime sta per giungere al termine dei 24 episodi programmati. È stato però rivelato che il 27 dicembre, data in cui si concluderà l'opera, sarà più particolare del previsto. Gli episodi 23 e 24 di Fire Force saranno uniti in uno per dare vita a un episodio finale della durata di un'ora.

L'annuncio è arrivato dalla pagina Twitter ufficiale dell'anime prodotto da David Production, e il motivo è anche da ricercarsi nella conclusione della stagione autunnale proprio a fine dicembre e che obbliga tanti anime stagionali a concludersi. In calce potete osservare il tweet originale con tanto di locandine per avvisare i telespettatori di questa nuova trasmissione.

Fire Force si è ritagliato uno spazio nel palinsesto estivo e soprattutto autunnale, anche se hanno scatenato diverse critiche i vari usi di fanservice, talvolta spropositato rispetto alle necessità. Al momento non si conoscono le possibilità che Fire Force venga rinnovato per una seconda stagione.