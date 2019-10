Fire Force, il primo cofanetto è un flop totale in Giappone!

La fine del primo cour narrativo di Fire Force è passato per due settimane di pause, con l'inizio della nuova parte fissata con l'episodio 15, dove assisteremo alla nuova opening dell'anime. Nonostante l'alta qualità tecnica della produzione, i primi dati sulle vendite dell'home video sono estremamente poco soddisfacenti.

Atsushi Okubo, nella sua ultima opera, si è lasciato influenzare molto dagli horror americani, ma questo non è bastato per innalzare la qualità narrativa di un'opera dall'idea banale e poco originale. Anche se la trama, dunque, non inneggia all'innovazione, il comparto tecnico è decisamente di un altro livello, soprattutto grazie agli sforzi del team sotto le cure dello studio David Production.

Negli ultimi giorni, tuttavia, sono stati pubblicati i report finanziari circa gli incassi risalenti all'uscita del primo cofanetto dell'anime, contenenti i primi episodi. Purtroppo, le aspettative non sono state rispettate, e il primo Blu Ray ha incassato unicamente la vendita di 107 copie, un numero decisamente inferiore rispetto a quelle opere di genere isekai. Nonostante questo, è possibile che la serie televisiva riesca a riprendersi in corso d'opera, ma i primi risultati non sono di certo incoraggianti per far fronte alle risorse economiche della produzione.

