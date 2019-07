Fire Force, confermato il cambio di colore in alcune scene

L'incredibile incendio che ha sconvolto la Kyoto Animation ha trovato la solidarietà di molte aziende e produzioni, tra cui anche la recente trasmissione di Fire Force, l'adattamento animato della nuova opera del papà di Soul Eater.

La notizia sul famigerato e temuto cambio di colore nelle scene contenenti grandi quantità di fiamme aveva terrorizzato la community, nonostante la stessa avesse appoggiato la decisione di offrire tanta solidarietà alla tragedia che ha sconvolto uno degli studi più importanti del Sol Levante. Il canale MBS è andata a indagare circa il presunto mutamento della palette di colori in alcune scene e, effettivamente, ha riscontrato un cambio nei momenti in cui le fiamme divampavano con potente intensità.

Tuttavia, la mutazione è avvenuta a cuor leggero, infatti non sono molti gli appassionati che si sono accorti del repentino cambiamento, facendo sorgere persino il dubbio sulla veridicità della notizia. Le voci, in ogni caso, sono state confermate, seppur senza andare a intaccare la bellezza di un'opera fondata sulla maestosità delle fiamme, lasciando agli spettatori la possibilità di tirare un sospiro di sollievo sulla situazione. Probabilmente, il mutamento dovrebbe durare anche nei prossimi episodi, seppur il filtro verrà applicato solo in determinate situazioni e in contesti differenti, ancora da capire e valutare quali essi siano.

Ciò che è certo, fuori da ogni dubbio, è che il terzo episodio di Fire Force ha fatto impazzire i fan, grazie ai suoi primi piani e alle sue animazioni ben curate, segno di una maniacale cura di uno staff scoppiettante ed esplosivo sotto ogni punto di vista. E voi, invece, avete notato questo cambio della palette di colori?