Fire Force: confermato il numero di episodi della seconda stagione

Lo scorso venerdì ha finalmente avuto inizio la seconda stagione di Fire Force, uno degli anime di punta del periodo estivo. Tra i fan, tuttavia, aleggia un dubbio: quale sarà il numero di episodi della nuova stagione?

Secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale, conterà circa 24 puntate, proprio come la precedente. In Giappone gli episodi verranno distribuiti in quattro edizioni Blu-Ray e in 8 volumi DVD, contenenti ciascuno sei puntate. Al momento non sono chiari i piani di Funimation per un'eventuale pubblicazione all'estero di queste versioni home video.

Un altro argomento di discussione riguarda l'ipotetico periodo di pausa tra i due cour narrativi della seconda stagione. Con la scorsa, David Production ha gestito a oltranza la produzione degli episodi, accusando però - prima del COVID-19 - più di qualche difficoltà.

E' possibile quindi, che questa volta, ci sarà una conduzione differente da parte dello staff, complici anche le difficoltà di partenza indotte dagli strascichi della pandemia.

Siete soddisfatti del numero di episodi della seconda stagione di Fire Force? Diteci la vostra qui sotto nei commenti.

Fire Force 2 inizia ora, disponibile il primo episodio con i sottotitoli in italiano. I protagonisti della seconda stagione di Fire Force si mostrano in una nuova key visual.