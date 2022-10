Fire Force: un cosplay di Maki con le fiamme al massimo

Ormai è passato del tempo da quando Atsushi Okubo ha concluso Fire Force. Dopo Soul Eater, il mangaka è riuscito ad affermarsi in una nuova realtà e comunque a recapitare ai lettori una storia godibile e che ha ottenuto un discreto successo in tutto il mondo, anche grazie all'anime. Fire Force rimane una delle certezze shonen degli ultimi anni.

Shinra Kusakabe si è unito a una divisione che ha visto, tra i suoi ranghi, tanti personaggi particolari e strambi, ognuno però dotato di una propria personalità. Ma tutti sono inevitabilmente legati a un mondo di fiamme, sfruttate in vari modi. In Fire Force è cruciale l'utilizzo di questo potere elementale, che alcuni personaggi utilizzano in modo superiore a quello di altri. Chi segue l'anime, potrà mettersi in pari con gli eventi quando uscirà Fire Force stagione 3. Inevitabilmente torneranno tanti personaggi, come la potente Maki Oze.

La diciannovenne della compagnia 8 di Fire Force è una delle donne più in vista del manga e anime di Atsushi Okubo. Chiamata "la regina delle streghe", ora ha preso vita grazie al lavoro di Cyber Stephanie su Instagram. La modella presenta il suo cosplay di Maki Oze da Fire Force in costume e con parte della divisa dei pompieri speciali, mentre intorno ha inserito le fiamme.

Per i fan dell'opera, non perdetevi l'incontro a Lucca Comics con l'autore.