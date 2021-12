Fire Force: un cosplay di Maki Oze italiano infiamma il Natale

Anche in Italia ha fatto il suo esordio Fire Force sulle reti Mediaset. A sorpresa, negli scorsi mesi su Italia 2 sono arrivati gli episodi delle prime due stagioni doppiate in italiano, facendo così conoscere anche a chi ama il doppiaggio nostrano i personaggi tratteggiati da Atsushi Okubo, già mangaka del ben noto Soul Eater.

Le fiamme di Shinra Kusakabe hanno incendiato e salvato dalle fiamme, ma non è di certo l'unico personaggio di Fire Force che si dà da fare nella lotta contro i misteriosi esseri che inceneriscono tutto. I pompieri speciali di questo manga e anime si suddividono in varie divisioni, e tra tutte queste reclute e ufficiali brilla anche la forza di Maki Oze.

Altra figura femminile di spicco di Fire Force, Maki Oze si distingue non solo per la bellezza ma anche per la forza. Arriva tante volte nella serie di Okubo, ma si presenta anche nella vita reale. Non c'è soltanto Tamaki a conquistare il mondo dei cosplay di Fire Force, ma anche Maki Oze riesce a ritagliarsi un ottimo spazio, anche tra le cosplayer nostrane.

A rappresentarla ci pensa Giulia Valeriani, aka Moonchild, che in basso mostra il suo cosplay di Maki Oze con tutta la sua forza e la divisa da pompiere. Intanto, Fire Force si avvia verso la fine come annunciato dall'autore.