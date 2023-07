Fire Force: un cosplay di Maki a piena potenza vi incendierà con lo sguardo

Fire Force è un manga scritto e illustrato da Atsushi Ohkubo, ambientato in un mondo dove alcune persone si trasformano in creature infuocate chiamate Infernali. Per affrontare questa minaccia, vengono create le Brigate Speciali, organizzazioni specializzate nel combattere gli Infernali e indagare sulle cause del fenomeno.

Le Brigate Speciali sono suddivise in otto divisioni e sono i protagonisti di Fire Force, lavorando insieme per proteggere la popolazione e affrontare le minacce degli Infernali. Ogni divisione ha il proprio ruolo e compiti specifici, e attraverso il loro coraggio e il loro spirito di sacrificio, i membri delle Brigate Speciali dimostrano di essere dei veri eroi.

Maki Oze è un personaggio importante di uno di questi gruppi: è una ex-militare delle Forze di Difesa Nazionale, ed è stata espulsa dal corpo a causa della sua incapacità di nascondere i suoi poteri pirocinetici. Tuttavia, viene reclutata nella Brigata Speciale 8, dove diventa una delle figure più forti e rispettate. Ha un carattere estroverso e solare, dimostrando una grande passione per il combattimento e un forte senso di giustizia.

Maki è una giovane donna dai capelli castani e occhi viola ed è una pirocinetica di seconda generazione. Il suo stile di combattimento è impressionante, utilizzando tecniche di fuoco con precisione e potenza. Inoltre, è anche una combattente abile nel combattimento corpo a corpo, rendendola una forza temibile in ogni situazione, grazie a un fisico statuario e allenato. E anche i muscoli sanno infiammare come in questo cosplay di Maki Oze a piena potenza. Interpretata da Lohilohi, il personaggio di Fire Force si mette in posa in un top nero e con parte della divisa da pompiere allacciata alla vita.

