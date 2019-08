Fire Force: il creatore rivela il personaggio che per lui è stato più sorprendente

L'adattamento animato di Fire Force si sta imponendo come uno degli anime più interessanti di questa stagione estiva, grazie ad un comparto tecnico decisamente sopra la media e un character design piuttosto intrigante. L'autore, in occasione dell'Anime Expo, ha rivelato un curioso retroscena su un personaggio.

L'autore è stato intervistato dal sito ComicBook.com, che gli ha posto la seguente domanda:

Qual è, secondo te, una delle cose più sorprendenti in Fire Force che non sapevi neanche tu di voler introdurre, facendoti rimanere sorpreso nel corso della storia?

Okubo: Probabilmente riguarda Hinawa. Penso che sia sorprendente la sua evoluzione in qualcosa di diverso. All'inizio si presenta in maniera piuttosto rigida, come una persona seria che si preoccupa di controllare che tutto stia in ordine. Ma ora, scrivendolo, è diventato un personaggio affascinante, alcune volte persino comico, piuttosto bizzarro. E' stata una bella sorpresa.

Hinawa è un membro della Fire Force Company 8, e la sua abilità consiste nel manipolare le fiamme incanalandole attraverso le sue armi da fuoco. Il suo potere non è cosi peculiare come quello di altri personaggi, ma chissà che non riceva qualche power up inaspettato nel corso della serie. Ha già subito un'evoluzione dal punto di vista caratteriale, ed essendo un manga shonen ci sono ottime probabilità che ciò avvenga.

Atsushi Okubo ha rivelato la genesi degli infernali, spiegando l'ispirazione che si cela dietro il loro concept. I cambi apportati nell'anime all'interno dell'episodio 3, dopo la tragedia che ha coinvolto la Kyoto Animation, hanno fatto discutere i fan, che hanno reagito in questo modo. David Productions ha dovuto ricorrere a delle censure inevitabili per rispetto dell'azienda stessa, tuttavia questa scelta non ha incontrato il favore di tutti.