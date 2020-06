Fire Force: annunciata la data d'uscita della seconda stagione

La serie animata di Fire Force ha riscosso un successo notevole tra il pubblico, motivo per cui è stata rinnovata per una seconda stagione, in arrivo il mese prossimo. Lo staff dell'anime ha pubblicato un post su Twitter, confermando che lo show ritornerà con i nuovi episodi il 3 Luglio.

L'annuncio è stato corredato da una nuova key visual, su cui campeggiano i personaggi che abbiamo conosciuto nella prima stagione realizzata da David Production. Sapevamo che prima o poi Fire Force sarebbe ritornato sul piccolo schermo, ma non era assolutamente scontato - considerate le precarie condizioni in cui versa l'industria.

Infatti, la pandemia globale, ha arrestato la produzione di diverse serie animate in arrivo nel corso dell'anno, tra cui per esempio Re: Zero - Starting Life in Another World. Nonostante questo quadro decisamente sconfortante, si intravedono i primi segni di ripresa.

Diverse serie a cadenza settimanale come Pokémon e Digimon sono tornate in onda, mentre altri titoli - ONE PIECE e Black Clover su tutti - saranno di nuovo trasmessi nelle prossime settimane. Per ora pare esserci un diffuso ottimismo sul prosieguo della stagione, ma tutto dipenderà dall'andamento della situazione pandemica in Giappone.

Siete curiosi di vedere le prossime puntate di Fire Force?

