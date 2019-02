Fire Force, il doppiatore Daisuke Sakaguchi vestirà i panni di Victor Licht

Ultimo ma non ultimo, il sito ufficiale dell'adattamento animato Fire Force ha recentemente rivelato che Daisuke Sakaguchi si unirà alla brigata nei panni di Victor Licht.

Ebbene il cast dell'omonimo anime tratto dall'opera di Atsushi Ohkubo, noto per il manga Soul Eater, si arricchisce con una new entry. Di recente infatti sul sito ufficiale di Fire Force (titolo originale En En no Shōbōtai) è stato pubblicato il character design (che potete ammirare in calce all'articolo) di un'altro personaggio, Victor Licht. Questo verrà doppiato dall'attore giapponese Daisuke Sakaguchi. Il geniale ricercatore dell'Haijima Institute si occupa della scienza applicata della combustione, studiando in particolare la combustione umana. Sembrerebbe in apparenza collegato a un'altro personaggio della serie, Joker, tuttavia le sue motivazioni sono avvolte dal mistero.

Già in precedenza sono stati annunciati alcuni membri dello staff:

Gakuto Kajiwara nel ruolo del protagonista Shinra Kusakabe

Yūsuke Kobayashi nel ruolo di Arthur Boyle

M.A.Onel ruolo di Iris

Saeko Kamijō nel ruolo di Maki Oze

Kenichi Suzumura nel ruolo di Takehisa Hinawa

Kazuya Nakai nel ruolo di Akitaru Ōbi

Kenjiro Tsuda nel ruolo di Joker

Ricordiamo che ad occuparsi dell'adattamento sarà lo studio d'animazione David Production (Le bizzarre avventure di JoJo, Cells at Work!). Yuki Yase (Mekaku City Actors, Hidamari Sketch × Honeycomb)dirige il progetto, con l'aiuto di Yamato Haishima, responsabile delle sceneggiature, e di Hideyuki Morioka (Kizumonogatari, Sayonara Zetsubou-Sensei) per il character design.