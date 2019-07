Fire Force, il terzo episodio dell'anime fa impazzire i fan!

Dopo una lunga pausa di una settimana, Fire Force è finalmente tornato più ardente e scoppiettante che mai, accendendo i motori per una nuova incredibile puntata. L'episodio, infatti, è stato regolarmente trasmesso nella giornata di ieri anche nel nostro Paese.

Il break che ha coinvolto diverse produzioni animate a seguito della tragedia che ha devastato la Kyoto Animation si è concluso nella giornata di ieri, garantendo alla terza puntata di Fire Force una corretta trasmissione, seppure le vociferate censure abbiano suscitato una grande polemica tra la community di appassionati. Nonostante questo, tuttavia, l'episodio è stato uno strepitoso successo, soprattutto grazie a una scena che ha letteralmente fatto impazzire i fan, che non hanno perso tempo a condividere le proprie reazioni a caldo sui propri canali social.

Nella scena in questione, Shinra Kusakabe si è appena addentrato nell'edificio per tentare di vincere i giochi della Brigata, tuttavia qualcosa sembra andare storto. Infatti, un misterioso personaggio di nome Joker ha messo fuori gioco i pompieri lì presenti, rivelando al giovane protagonista una rivelazione scioccante. Ma è proprio quando decide di ucciderlo che lo staff dell'anime fuoriesce le sue carte vincenti con due primi piani pazzeschi, un confronto di sguardi così inquietante da aver riempito di brividi gli spettatori. Una scelta artistica azzeccata, geniale, che riesce a far trapelare perfettamente le emozioni dei personaggi in quella particolare scena, che possiamo dire assolutamente riuscita.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'epico momento che potete riammirare in calce all'articolo? Ricordatevi di lasciare un commento a riguardo nell'apposito spazio qua sotto!