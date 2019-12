Fire Force: i fan sono esasperati dall'eccessivo fan service

La trasposizione televisiva di Fire Force, nonostante non riesca a far decollare le vendite dell'home video, sta continuando a stupire il pubblico grazie ad alcuni momenti di altissima qualità tecnica. Tuttavia, a questi alti corrispondono una serie di bassi che stanno esasperando pesantemente la community.

Il personaggio di Maki, ritratto in decine di cosplay grazie alle sue buffe caratteristiche, sta lentamente perdendo il suo appealing iniziale. La causa di brusco calo, infatti, è derivata dall'eccessivo uso di fanservice che, a detta dei fan, sta massacrando il fascino di una serie ben più promettente. Come dimostra la scena che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, la componente ecchi finisce spesso per risolvere cause e problematiche interessanti, portando la risoluzione del caso a un mero siparietto dal dubbio gusto.

Gli stessi appassionati, inoltre, non hanno perso l'occasione di condividere il proprio disappunto per questo esasperato utilizzo del fanservice, ormai padrona anche dei momenti meno opportuni. In molti non sono riusciti a continuare la serie a causa della nudità ingiustificata, così come restano numerosi chi minaccia di abbandonare la visione al prossimo eccesso inutile. Chi apprezza le scelte della produzione, invece, giustifica l'utilizzo del fanservice come parte integrante della componente ecchi dell'opera, riservando i siparietti a buffe gag comiche.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima polemica scoppiata su Fire Force? Diteci da che parte state, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.