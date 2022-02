Fire Force: il finale apre la possibilità ad altri lavori dal creatore di Soul Eater

Mentre il manga Fire Force si conclude con un sorprendente colpo di scena, un breve messaggio lascia intendere che il creatore Atsushi Ohkubo ha altro in serbo per i suoi fan. La pubblicazione del capitolo finale di Fire Force arriva insieme a un colpo di scena scioccante e alla possibilità di altre storie del creatore Atsushi Ohkubo.

La conclusione di Fire Force di Ohkubo è stata appena pubblicata in Giappone, e con grande sorpresa dei suoi fan, la serie si conclude rivelando che la serie fantascientifica di combattimenti infuocati dell'autore è in realtà ambientata nello stesso universo e serve come prequel al suo più grande successo, l'avventura fantasy Soul Eater.

Ohkubo aveva precedentemente promesso che Fire Force sarebbe stato il suo ultimo lavoro, e che aveva pianificato di ritirarsi presto una volta che il manga avesse concluso la sua storia, ma il capitolo finale del manga termina con il non troppo criptico messaggio "Aspettate con ansia il prossimo lavoro di Atsushi Ohkubo".

La rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha, che ha ospitato la serializzazione di Fire Force, ha anche pubblicato un messaggio che afferma che ci sarà presto un "annuncio importante" riguardante il futuro del franchise. Ohkubo non ha aggiunto altro, ma ha postato una nuova illustrazione di Shinra sul suo account personale di Twitter, insieme a una dichiarazione che celebra la fine dei sette anni di serie.

Vale la pena sottolineare che il messaggio alla fine del manga non significa necessariamente che Ohkubo stia progettando un'altra serie di manga; molti creatori di manga hanno concluso serie di successo in passato e poi continuano a lavorare supervisionando le licenze in corso delle loro proprietà o impegnandosi in progetti più piccoli, come piccoli contributi da guest star in altri progetti o consulenze nella produzione di progetti di altri creatori.

Ohkubo, precedentemente, è stato categorico sul fatto che Fire Force sarebbe stata la sua ultima serie. L'artista quarantaduenne ha dichiarato nel 2020 che "Ho in programma che questo sia il mio ultimo manga, quindi per favore accompagnatemi fino alla fine".

Fire Force ha raggiunto una tiratura di oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo. Un adattamento anime ha debuttato nel 2019 ed è stato prodotto da David Production, lo studio di animazione dietro l'anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo.

L'anime è stato ben accolto e ha mandato in onda una seconda stagione nel 2020. Una terza stagione per la serie non è stata annunciata in questo momento, ed è possibile che l'importante annuncio di Kodansha possa essere legato alla continuazione dell'adattamento anime.