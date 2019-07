Fire Force, un giocatore del Sint-Truiden omaggia l'iconico anime

Mentre il terzo episodio di Fire Force infiamma gli spettatori, certificando il grande successo che l'opera ha già iniziato a riscuotere tra le community, la campagna promozionale procede con un altro passo in avanti verso un nuovo straordinario risultato.

L'adattamento animato della nuova opera di Atsushi Okubo ha già dimostrato di essere un'opera con caratteristiche non invidiabili a nessuno. Infatti, grazie al suo comparto tecnico e alla dote narrativa del sensei, la serie televisiva ha stupito con i suoi momenti di elevata qualità a livello visivo tramite animazioni spettacolari, riuscendo a coinvolgere i fan con scene di fortissimo spessore, come l'incontro tra Shinra Kusakabe e Joker.

Anche con il cambio di colore di alcune scene di Fire Force, il titolo non ne è stato influenzato particolarmente, valorizzando la scelta dello studio David Production di supportare la Kyoto Animation, investita da una spiacevole tragedia lo scorso 18 luglio. Recentemente, inoltre, un giocatore di calcio del Sint-Truiden, squadra del campionato belga, un certo Wataru Endo, ha omaggiato l'iconica opera di Okubo-sensei con il titolo dell'anime sulla maglietta ufficiale, suscitando ilarità tra gli appassionati del progetto televisivo. In realtà, l'omaggio dovrebbe far parte di una collaborazione più grande, anche se attualmente i dati disponibili in merito sono conflittuali tra loro. Tuttavia, qualora ci fossero maggiori informazioni in merito, non tarderemo a tenervi aggiornati sulla simpatica questione.

E voi, invece, cosa ne pensate del giocatore giapponese del Sint-Truiden che veste la maglia della Fire Force? Vi ricordiamo di lasciare un commento con la vostra opinione nello spazio qui sotto!