Fire Force: giovane modella americana scalda i fan con un magnifico cosplay di Tamaki

La giovane modella americana Alex Marie Charlotte, in arte Pockythief, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un impressionante cosplayer dedicato a Tamaki Kotatsu, la pirocineta di terza generazione della Brigata 8 in Fire Force. Le foto, visibili in calce all'articolo, le sono valse la bellezza di 75,000 mi piace.

Gli scatti mostrano la ragazza con indosso la tuta della Brigata 1, la squadra in cui la pirocineta militato fino all'assegnamento nelle schiera di Akitaru Obi. Il cosplay come potete vedere è decisamente ben riuscito, e riprende in pieno lo spirito della reginetta del fan service creata da Atsushi Okubo.

Secondo quanto riportato sul suo profilo web, Pockythief iniziò la sua carriera da modella/cosplayer nel 2010, durante un evento situato a Chicago, Illinois. Essendo una grande fan di My Hero Academia i suoi cosplay sono per lo più rivolti ai protagonisti della serie, ma sul suo profilo potete trovare anche qualche omaggio a Demon Slayer o Kakegurui. La ragazza è già comparsa sulle nostre pagine qualche giorno fa grazie ad un magnifico costume natalizio di Toga.

E voi cosa ne pesate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento!