Fire Force: guarda ora il secondo episodio con i sottotitoli in italiano!

È finalmente stato pubblicato il secondo episodio di Fire Force, l'anime tratto dall'opera scritta di Atsushi Okubo. L'episodio, disponibile alla visione in cima all'articolo, è fruibile per cortesia del canale Youtube Yamato Animation.

Per chi non conoscesse la serie, Fire Force racconta le avventure di diverse brigate di vigili del fuoco. I pompieri di ogni brigata, grazie a dei particolari poteri che gli permettono di manipolare le fiamme, si troveranno a far fronte ad un inspiegabile fenomeno che ha trasformato gli abitanti di Tokyo in dei mostri di fuoco.

L'anime ha recentemente confermato le voci riguardanti il numero di episodi che comporranno la prima stagione, oltre ai dettagli riguardanti la trasmissione delle puntate, attese tutti i venerdì alle 19:25.

Vi ricordiamo inoltre che grazie agli sforzi di Yamato Animation, la serie sarà disponibile in simulcast con i sottotitoli in italiano.

