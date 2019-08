Fire Force: Il web protesta per una censura attuata da Toonami

Fire Force, manga scritto e illustrato da Atsushi Ōkubo, è indubbiamente una delle opere più chiacchierate e apprezzate di quest'estate, un'opera che si sta imponendo con forza tra gli elogi del pubblico, non senza qualche critica di fondo.

Nel corso di queste ultime ore, infatti, molti utenti hanno invaso i social per mettere in mostra una specifica censura apportata da Toonami nei confronti del terzo episodio della produzione. L'ultima puntata della serie ha infatti permesso ai fan di entrare in contatto con Tamaki Kotatsu, il personaggio maggiormente dedito al fan-service tra tutti quelli presenti. In una specifica scena del manga, infatti, una mossa avventata del protagonista Shinra portava il nostro eroe a finire con le mani ben salde sul petto della ragazza, una scena che nell'anime è stata totalmente eliminata, una scelta che gli spettatori non hanno proprio apprezzato. In tal senso è importante anche specificare che la versione dell'opera disponibile su FuminationNOW non presenta alcuna censura.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata a Tokyo, quando un misterioso fenomeno di autocombustione inizia a trasformare le persone in pericolosi mostri di fuoco sconvolgendo la capitale e i suoi abitanti. Per fronteggiare questa nuova minaccia, il governo organizza la formazione di alcune unità di pompieri speciali. Shinra, un ragazzo dotato di un particolare potere, si unirà alla Compagnia 8 per fronteggiare il nemico e per trovare delle risposte sul suo oscuro passato.

Fire Force è un manga scritto e illustrato da Atsushi Ōkubo, serializzato come serie regolare sulla rivista Weekly Shōnen Magazine a partire dal 23 settembre 2015 e in volumi tankōbon sotto etichetta Kōdansha. L'edizione italiana del manga è stata pubblicata da Panini Comics sotto l'etichetta Planet Manga a partire dal 4 maggio 2017 e, per l'occasione, sono state realizzate due copertine differenti del primo volume, la copertina normale e una Variant Limited.

Il successo riscosso dall'opera ha portato all'annuncio di una serie anime - di cui abbiamo recentemente parlato nella nostra anteprima - e proprio in questi ultimi giorni è giunta una nuova immagine dedicata a uno dei personaggi del quarto episodio.