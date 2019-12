Fire Force infiamma i fan con l'ultimo episodio della serie animata

Nell'episodio 21 della serie animata di Fire Force tratta dal manga di Atsushi Okubo, i fan hanno potuto assistere ad uno scontro accanito tra Shinra Kusakabe e suo fratello Sho. I due fratelli si sono dati battaglia in un episodio che mostra delle animazioni molto spettacolari e curate, che risollevano i giudizi degli appassionati.

Fin'ora, infatti, la serie ha abbastanza polarizzato i giudizi degli spettatori. Molti ritengono che la serie pecchi in certi aspetti legati alla trama, mostrando situazioni non certo originali e stereotipate con un eccessivo fan service legato a Maki, mentre alcuni ritengono che il lavoro svolto da David Production e dal mangaka Okubo sia un bel prodotto che tutto sommato diverte ed appassiona. Al di là di questi giudizi, che sono per lo più soggettivi ovviamente, quest'episodio 21 di che segue l'arco narrativo di Netherworld di Fire Force potrà sicuramente essere apprezzato per la sequenza che vede i due fratelli combattersi in uno spettacolare duello ed esibirsi in tecniche animate ottimamente dai ragazzi di David Production. Lo scontro tra i due fratelli non si è concluso in quest'episodio, ma è nelle sue prime fasi. Speriamo, quindi, che nei prossimi episodi la qualità possa essere la stessa di quella vista in quest'ultimo episodio andato in onda.

Episodi che potete trovare sul canale You Tube di Yamato Video